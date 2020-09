Venerdì 4 settembre 2020 - 14:11

Cybersecurity, Innovery acquisisce il 100% di N.B. Service

"Rafforziamo il know-how in nuovi segmenti di mercato"

Milano, 4 set. (askanews) – Innovery, azienda del settore ICT specializzata nel comparto della cybersecurity, controllata da Wise Equity, ha annunciato di aver finalizzato l’acquisizione del 100% di N.B. Service, società italiana con sede a Torino, specializzata in servizi e soluzioni di Cyber security e network e data communication. Operativa dal 1993, N.B. Service è stata una delle prime aziende in Italia a proporre sul mercato privato le reti in fibra ottica.

Con questa operazione – spiegano dall’azienda – Innovery rafforza il proprio know-how nei segmenti di mercato presidiati da N.B. Service, acquisendo nuove competenze in ambito Internetworking e data center connettivo. Tramite l’acquisizione, inoltre, Innovery coprirà organicamente il Nord-Ovest del Paese, un’area geografica al momento solo limitatamente presidiata ma di grande interesse strategico.