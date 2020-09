Giovedì 3 settembre 2020 - 17:16

Iccrea BancaImpresa, Napoleoni è il nuovo direttore generale

Al vertice della banca corporate del gruppo cooperativo

Roma, 3 set. (askanews) – Carlo Napoleoni è il nuovo direttore generale di Iccrea BancaImpresa. Lo ha nominato il consiglio di amministrazione della banca corporate del gruppo cooperativo Iccrea.

Napoleoni, nato a Roma nel 1967 e laureato in economia e commercio all’università La Sapienza, è iscritto all’albo dei dottori commercialisti e al registro dei revisori legali dei conti.

In precedenza è stato responsabile dell’area Affari Bcc “contribuendo in modo significativo al sostegno alle imprese clienti delle banche di credito cooperativo aderenti, in un momento di particolare complessità della situazione economica del paese”.

Ha lavorato in Kpmg dal 1994 ed è entrato in Iccrea Holding nel 2003, diventando nel 2008 vicedirettore generale vicario. Nel 2016 passa a Iccrea BancaImpresa, sempre con l’incarico di vicedirettore generale e viene nominato consigliere con deleghe di Bcc Factoring.

Napoleoni è inoltre consigliere di Cattolica Assicurazioni ed è stato consigliere anche di diverse società prodotto del gruppo Iccrea, oltre che nell’Istituto centrale delle banche popolari e in Investire Sgr.