Giovedì 3 settembre 2020 - 11:25

Coca-Cola Hbc Italia, Frank O’Donnell nuovo general manager

"Onorato di unirmi alla squadra italiana"

Roma, 3 set. (askanews) – Coca-Cola Hbc Italia, principale produttore e imbottigliatore delle bevande a marchio The Coca-Cola Company in Italia, annuncia la nomina di Frank O’Donnell come nuovo general manager. O’Donnell guiderà le quasi 2 mila persone che lavorano tra i cinque stabilimenti produttivi in Piemonte, Veneto, Abruzzo, Campania e Basilicata, nelle funzioni di staff e in una delle forze commerciali più grandi del Paese.

“Sono onorato di unirmi alla squadra italiana di Coca-Cola – ha dichiarato O’Donnell -. Insieme a questo team appassionato creeremo valore insieme ai nostri clienti, sempre con grande attenzione alla sostenibilità, un valore che ritengo imprescindibile per fare impresa oggi”.

Il 52enne manager irlandese ha iniziato la sua carriera in Coca-Cola nel 1992 ricoprendo posizioni di sempre maggior responsabilità all’interno dell’azienda che lo hanno portato a rivestire il ruolo di Direttore Commerciale in Irlanda, Repubblica Ceca e Slovacchia e successivamente di General Manager in Irlanda e in Austria.

O’Donnell subentra a Vitaliy Novikov, nominato Group Commercial and Customer Director del gruppo Coca-Cola HBC.