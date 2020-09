Mercoledì 2 settembre 2020 - 10:27

Fisco, Gualtieri: avanti con riforma per aumentare gli stipendi

E per definire l'assegno unico

Roma, 2 set. (askanews) – “La riforma fiscale che noi abbiamo in mente ha due grandi pilastri: proseguire sulla strada del cuneo fiscale, quindi ridurre l’Irpef sul lavoro per aumentare innanzitutto i salari, gli stipendi, e ridurre il costo del lavoro; secondo sostenere e realizzare questa grande innovazione dell’assegno unico che definerebbe uno strumento più potente per sostenere la genitorialità, le famiglie”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ad Agorà su Rai Tre, aggiungendo che “poi ci saranno altri pilastri”

“Questa riforma ha un costo strutturale, a regime – ha aggiunto il ministro – e quindi non può essere finanziata con delle risorse che sono invece temporanee, anche se molto significative, come quelle del Recovery Fund che devono essere concentrate sugli investimenti”.