Mercoledì 2 settembre 2020 - 17:54

Atlantia sugli scudi in Borsa (+16%), attese per accordo con Cdp

Domani è previsto un cda della holding dei Benetton

Milano, 2 set. (askanews) – Seduta sugli scudi in Borsa per Atlantia sulle attese di un imminente accordo con la Cdp per il riassetto della controllata Aspi, sulla base di una valutazione della società che, secondo le ultime indiscrezioni, si aggirerebbe intorno a 11 miliardi di euro. Le azioni della holding della famiglia Benetton hanno chiuso con un rialzo del 16,23% a 15,65 euro, sui massimi da giugno.

Dopo lo stallo agostano, il dialogo tra le due società è ripreso in questi giorni e proseguono gli incontri per tracciare il percorso che “sganci” Atlantia e i Benetton dai destini di Autostrade per l’Italia. Per domani è già convocato un cda straordinario di Atlantia e sempre domani il ministro del Tesoro Gualtieri riferirà sul dossier Aspi nel corso di un’audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.