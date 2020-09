Martedì 1 settembre 2020 - 11:30

Recovery Fund, Gentiloni: i piani nazionali non saranno redatti a Bruxelles

Per il commissario Ue "l'Italia è all'altezza della sfida"

Roma, 1 set. (askanews) – “I piani nazionali non saranno redatti a Bruxelles, nè tanto meno imposti dalla Commissione. I piani saranno proposti dai 27 paesi ma deve essere molto chiaro che la commissione non è un intermediario finanziario”. Lo ha detto il Commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, in audizione sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund, presso le commissioni riunite Bilancio e Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato.

Gentiloni ha ricordato che la Commissione Ue incoraggia a presentare i piani nazionali per la metà di ottobre. “Ci aspettiamo delle bozze che indichino obiettivi generali, linee intervento, priorità, che consentano l’avvio di un dialogo con la commissione”, ha spiegato il commissario Ue all’Economia.

“Questa sfida sarà cruciale per il nostro futuro”, ha poi sottolineato Gentiloni. “Sono fiducioso – ha aggiunto – sul fatto che l’Italia abbia tutte le potenzialità e le capacità per essere all’altezza di questa sfida”.

mlp/sam