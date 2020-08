Sabato 29 agosto 2020 - 12:34

Mediobanca, Bankitalia: nessun ostruzionismo su Delfin

"Particolare attenzione se voto Delfin sarà determinante"

Roma, 29 ago. (askanews) – “Riguardo ad alcune ricostruzioni non corrette, si precisa che la Banca d’Italia non ha, per quanto ovvio, operato alcun ostruzionismo, né ha rigettato precedenti richieste di Delfin, mai formulate”.

E’ quanto si legge in un articolo di “Fact checking” pubblicato sul sito di Bankitalia a proposito dell’autorizzazione concessa a Delfin per l’aumento della partecipazione in Mediobanca in cui si precisa che ci sarà “particolare attenzione” all’eventualità che il voto di Delfin “risulti determinante nella nomina della maggioranza degli organi sociali di Mediobanca”.

“Nel corso dell’istruttoria – prosegue il documento – la Banca d’Italia e la BCE hanno sempre agito in piena armonia, confrontandosi su tutti gli aspetti rilevanti e giungendo, nel rispetto delle reciproche competenze, a una posizione condivisa, sintetizzata nella decisione. Le posizioni espresse dal management di Mediobanca sono state debitamente vagliate in sede istruttoria da entrambe le autorità”.

“In ragione della dimensione e della natura dell’acquisto prospettato – spiega Bankitalia – Delfin non era tenuta a presentare un piano industriale alle autorità di vigilanza. L’autorità di vigilanza valuterà con particolare attenzione l’eventualità che il voto di Delfin risulti determinante nella nomina della maggioranza degli organi sociali di Mediobanca”.

In base alla disciplina contenuta nel Testo unico della finanza e nelle disposizioni di attuazione, ricorda il documento, entro 4 giorni di negoziazione dall’eventuale superamento delle soglie del 10% e 15% Delfin sarà tenuta a darne comunicazione alla società partecipata e alla Consob; in occasione del superamento della soglia del 10%, Delfin sarà anche tenuta a comunicare e rendere pubblica una dichiarazione nella quale saranno indicati, tra l’altro, gli obiettivi che intende perseguire nel corso dei sei mesi successivi e come intende finanziare l’operazione.