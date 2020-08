Venerdì 28 agosto 2020 - 14:17

Bonomi: da governo risposte non efficaci, Paese nell’incertezza

Il presidente di Confindustria torna a criticare misure economiche

Roma, 28 ago. (askanews) – “L’incertezza del Paese, richiamata efficacemente il 18 agosto da Mario Draghi, è figlia della mancanza di una visione complessiva, basata su chiare priorità strategiche e su scelte conseguenti e necessarie per il decollo del Paese”. A puntare il dito contro le misure adottate dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 è il presidente di Confidustria, Carlo Bonomi.

In una lettera ai presidenti delle Associazioni confederate, Bonomi ricorda le “forti criticità” espresse nei confronti degli interventi messi in campo dall’esecutivo e osserva: “i numerosi interventi specifici, bonus frammentati e i nuovi fondi accesi presso ogni ministero, non sono stati certo la risposta articolata ed efficace che ci aspettavamo”.