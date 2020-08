Mercoledì 26 agosto 2020 - 20:28

Visa: intelligenza artificiale per velocizzare le transazioni

La nuova funzionalità Smarter Stip usa anche il deep learning

Roma, 26 ago. (askanews) – Visa lancia una nuova funzionalità che usa l’intelligenza artificiale in tempo reale per velocizzare le autorizzazioni delle transazioni “anche nei casi in cui si verifichino interruzioni di servizio”. Lo comunica la società americana, sottolineando che Visa Smarter Stand-in Processing (Smarter Stip), “basandosi sul deep learning e analizzando le transazioni passate, è in grado di generare decisioni informate e accettare o rifiutare le transazioni per conto degli emittenti indipendentemente dal fatto che i sistemi siano online o offline”.

Già da tempo Visa “offre servizi per prevenire le frodi utilizzando l’intelligenza artificiale e le reti neurali. Smarter Stip si inserisce in questo contesto e rappresenta la prima di una serie di soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale destinate a VisaNet, la rete globale di pagamenti elettronici di Visa”.

“I consumatori – spiega Jack Forestell, executive vice-president e chief product officer – si aspettano un accesso immediato e continuativo alle proprie risorse economiche: non rispondere a questa aspettativa può essere costoso. La funzione Stand-in Processing è sempre stata una garanzia fondamentale per i nostri clienti, che ci permette di supportarli anche quando si verifica un imprevisto. Integrandola con l’intelligenza artificiale, questa soluzione diventa ancora più intelligente, potente e dinamica”.

Glv