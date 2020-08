Mercoledì 26 agosto 2020 - 10:22

Tim corre in Borsa, rete unica più vicina con accordo Kkr

L'ingresso del fondo Usa in Fibercop avrebbe l'ok del Governo

Milano, 26 ago. (askanews) – Tim in luce a Piazza Affari sulle indiscrezioni secondo cui sarebbe ormai vicina la creazione di una rete unica di tlc, anche se nulla è ancora definitivo e il percorso non è privo di ostacoli. Il titolo Tim segna in avvio un balzo del 3%.

Il fondo americano Kkr sarebbe a un passo dall’accordo per rilevare una quota di minoranza della rete secondaria di Tim. Un’operazione che potrebbe essere il preludio verso un accordo più grande, ossia quello di una rete unica che nascerebbe mettendo insieme tutta la rete di Telecom con Open Fiber, sotto la regia della Cdp. Secondo quanto scrive Repubblica, il premier Conte avrebbe usato le vie diplomatiche per confermare l’apertura del governo all’investimento di uno dei maggiori fondi infrastrutturali americani in Fibercop. A questo punto, spiega il quotidiano, appare improbabile che il governo blocchi l’operazione. Anzi, non è neppure detto che, prima che lo scorporo di Fibercop venga perfezionato, si giunga a un accordo più esteso sulla rete unica.

Il cda di Tim del 31 agosto dovrebbe dare così il via libera all’ingresso di Kkr in Fibercop, dove Cdp potrebbe investire al fianco del fondo Usa e di Fastweb. La mossa sarebbe un passo in avanti per poi fare quello successivo insieme a Open Fiber, di cui Cdp è azionista al 50%.