Giovedì 6 agosto 2020 - 20:38

Gualtieri: operativo Superbonus 110%, case sicure e sostenibili

Il ministro: si rivaluta patrimonio immobiliare italiani

Roma, 6 ago. (askanews) – “Rendiamo le case degli italiani più sicure e più sostenibili. Con la firma del decreto interministeriale che definisce le caratteristiche tecniche che devono soddisfare gli interventi di efficienza energetica, diventa pienamente operativo il Superbonus del 110% previsto dal decreto Rilancio”. Lo annuncia il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un post su Facebook in merito al decreto con cui vengono definite le caratteristiche tecniche dei lavori per usufriure dell’incentivo del Superbonus 1105 per le ristrutturazioni di immobili con efficientamento energetico.

“Si tratta di una detrazione – spiega Gualtieri – ripartita in cinque anni, cedibile anche a banche e assicurazioni o all’impresa che effettua i lavori sotto forma di sconto in fattura. Riguarda tutti quegli interventi che riducono l’impatto ambientale degli edifici, producono un risparmio energetico e proteggono dai rischi sismici. Tutto questo permetterà di rivalutare il patrimonio immobiliare degli italiani e di dare un forte impulso agli investimenti in una filiera fondamentale per l’economia italiana, da sempre uno dei motori della crescita del Paese”.

“Nel segno del Green New Deal, continuiamo nel cammino intrapreso dal Governo per un futuro più sostenibile e per fare dell’Italia il primo Paese a impatto zero sul clima, a partire dalle nostre case.