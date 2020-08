Mercoledì 5 agosto 2020 - 15:14

Tim, Gubitosi: accordo su rete unica solo se ci conviene

Siederemo al tavolo con piacere ma nessuna garanzia deal

Roma, 5 ago. (askanews) – “Ci farà piacere sedere a questo tavolo. Non possiamo dare garanzia che ci sarà il deal perchè la transazione deve essere soddisfacente e vantaggiosa per noi”. Lo ha spiegato l’ad di Tim, Luigi Gubitosi, in conference call con gli analisti in riferimento all’invito del governo ad allargare l’eventuale accordo con Kkr per una rete unica nazionale.

“Noi abbiamo un piano che è FiberCop e facciamo in modo che possa essere integrato in una rete unica da adesso al 31 agosto a condizione che termini e condizioni siano in linea con le nostre. Non parliamo di coinvestimento ma di un’unica azienda”, ha spiegato Gubitosi.