Martedì 4 agosto 2020 - 14:42

Deliveroo: via libera authority Gb a investimento di Amazon

Indagine di 15 mesi. "Non c'è riduzione della concorrenza"

Roma, 4 ago. (askanews) – Via libera all’investimento di Amazon in Deliveroo. Dopo 15 mesi di indagine, la Competition and markets authority (Cma) del Regno Unito ha emanato la decisione finale, confermando che l’investimento di minoranza del colosso di Seattle in Deliveroo può andare avanti.

La Cma ha concluso che l’investimento di minoranza “non ha determinato, e non si prevede che determini, una sostanziale riduzione della concorrenza”. E sono state respinte le argomentazioni dei competitor in opposizione all’investimento.

Deliveroo collabora adesso con 100mila ristoranti in piattaforma a livello globale. Trentamila ristoranti hanno aderito soltanto quest’anno, con la crisi del coronavirus che ha spinto i ristoratori a rivolgersi al delivery. E 75mila ristoranti che collaborano con Deliveroo a livello globale sono piccoli ristoranti indipendenti, quelli colpiti più duramente durante la pandemia.

“Siamo lieti – sottolinea il general manager di Deliveroo Italia, Matteo Sarzana – che la Cma abbia concluso questa indagine di 15 mesi e che l’investimento di minoranza di Amazon possa adesso andare avanti. Questa è una notizia fantastica per i consumatori e per i ristoranti. Deliveroo userà questo investimento per aumentare la scelta e la qualità per i consumatori, supportare i ristoranti e per essere in grado di offrire a più rider il lavoro flessibile che apprezzano, man mano che l’azienda cresce”.