Mercoledì 29 luglio 2020 - 18:34

Gualtieri: dl agosto prossima settimana, proroga moratoria mutui

"Con scostamenti di bilancio 35 miliardi al lavoro, 40 a imprese"

Roma, 29 lug. (askanews) – Il decreto agosto sarà approvato la settimana prossima dal governo e nel provvedimento ci sarà la proroga della moratoria sui mutui, che scade a settembre. Lo ha detto il ministro dell’economia Roberto Gualtieri intervenendo al Senato sul nuovo scostamento di bilancio. L’esecutivo garantirà anche “le risorse necessarie all’attuazione della sentenza della Corte costituzionale sull’adeguamento delle pensioni di invalidità”.

Con i tre scostamenti di bilancio, ha spiegato Gualtieri, sono stati attivati 100 miliardi di euro, di cui “circa 35 miliardi sono andati e andranno per il lavoro e gli ammortizzatori sociali, più di 40 miliardi per le imprese, più di 12 miliardi per le Regioni e gli enti territoriali, più di 11 miliardi per sanità, scuola e servizi sociali”.

Glv