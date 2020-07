Mercoledì 29 luglio 2020 - 02:00

Agroalimentare, Bellanova: no ad accelerazioni sul Nutriscore

"L'etichettatura d'origine è un diritto del consumatore"

Roma, 29 lug. (askanews) – L’Italia “resta contraria al Nutriscore e a un approccio semplicistico di etichettatura nutrizionale”. Lo ha affermato la ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova in un bilaterale in videocollegamento con il ministro dell’agricoltura spagnolo Luis Planas, nel corso del quale Bellanova ha voluto evidenziate ancora una volta la posizione italiana sul tema dell’etichettatura degli alimenti.

“È un tema fondamentale e complesso – ha spiegato la ministra – e per questo bisogna approfondire la questione in vista di una possibile proposta legislativa della commissione europea. Noi tutti vogliamo contribuire a promuovere stili alimentari sani, ma è necessario un ventaglio ampio di azioni e la promozione di conoscenze più approfondite in materia alimentare: non può essere raggiunto apponendo un colore su un prodotto e distinguendo tra buoni e cattivi”.

“Non possiamo pensare – ha aggiunto Bellanova – che vengano marchiati con il bollino rosso prodotti importanti per le diete tradizionali, come ad esempio nel nostro caso l’olio extravergine d’oliva, un pilastro della dieta mediterranea: i prodotti Dop e Igp devono essere esclusi dalle future norme Ue. È inaccettabile pensare che un grande prodotto Dop, che porta nel mondo il marchio della qualità europea, sia poi classificato con un bollino rosso”.