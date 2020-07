Lunedì 27 luglio 2020 - 14:20

Bnp Paribas Reim Italy Sgr, Luigi Miranda head of asset management

Riporta direttamente al cio Vincenzo Nocerino

Roma, 27 lug. (askanews) – Luigi Miranda è stato nominato head of Asset management di Bnp Paribas Reim Italy Sgr riportando direttamente al chief investment officer della società, Vincenzo Nocerino.

Laureato in Economia e Finanza all’Università Bocconi di Milano, Miranda vanta una consolidata esperienza nel mondo del real estate. Dopo aver iniziato la sua carriera professionale in Schroders Property Investment Management, nel 2014 è entrato a far parte di Generali Immobiliare Italia Sgr come senior analyst prima di passare, l’anno seguente, in Axa Real Estate Investment Managers con la qualifica di Transaction Manager. Da settembre 2018 Miranda ha ricoperto il ruolo di director Asset Management & Investment di M&G Real Estate coordinando le attività di investimento, gestione immobiliare e curando le strategie di valorizzazione del portafoglio immobiliare della società. Miranda ha conseguito il Master in Real Estate presso la Sda Bocconi e Mip – Politecnico di Milano.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Luigi all’interno della nostra squadra – ha dichiarato Dominique Jones, ceo di Bnp Paribas Reim Italy Sgr -. Sono certa che darà un contributo importante in questa fase di transizione e di rinnovamento della nostra società”.