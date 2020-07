Mercoledì 22 luglio 2020 - 15:56

Gualtieri: con lo scostamento di bilancio ridurremo le tasse rinviate a settembre

"Significativamente"

Roma, 22 lug. (askanews) – Con il nuovo scostamento di bilancio il governo punta a ridurre le tasse che i contribuenti in difficoltà dovranno pagare a settembre. Lo ha detto il ministro dell’economia Roberto Gualtieri, secondo cui nei mesi scorsi l’esecutivo ha deciso “la sospensione dei versamenti di marzo, aprile e maggio con ripresa da settembre per tutti i contribuenti con perdite”.

“È intenzione del governo – ha sottolineato Gualtieri durante il question time alla Camera – usare il prossimo scostamento di bilancio per rimodulare ulteriormente questo pagamento previsto per settembre, riducendo significativamente l’onere per i contribuenti”.

