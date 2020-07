Mercoledì 22 luglio 2020 - 18:07

Lavoratori AIFA: dal ministero nessuna soluzione per i precari

Sono 45 gli interinali in scadenza il 31 luglio. Poi gli altri, impegnati anche contro la Covid-19

Roma, 22 lug. (askanews) – “L’incontro tra i rappresentanti dei precari dell’AIFA e i rappresentanti del ministero della Salute si è risolto con nulla più di una semplice dichiarazione di intenti da parte del ministero. Nessuna soluzione concreta è stata prospettata, né riguardo all’imminente scadenza dei contratti di lavoro somministrato (31 luglio) né riguardo al percorso normativo verso la stabilizzazione”, hanno fatto sapere i rappresentanti dei lavoratori.

“All’incontro avrebbe dovuto essere presente, in rappresentanza del ministro, il capo di Gabinetto, dott. Zaccardi, che ha delegato i dottori Celotto e Iachino, rispettivamente a capo dell’Ufficio personale e della direzione farmaci e dispositivi medici del ministero della Salute. Il ministero – prosegue la nota – si è dichiarato solo genericamente disponibile a studiare possibili soluzioni normative, senza avanzare nessuna concreta proposta di soluzione delle problematiche prospettate nel breve periodo e mostrando di non conoscere nel dettaglio i termini della proposta elaborata dagli stessi precari dell’Aifa e già fatta pervenire al ministero giorni addietro”.

“Per i 45 interinali in scadenza il 31 luglio, e a seguire, per i co.co.co. si chiudono pertanto le porte dell’Agenzia, dove – concludono i rappresentanti dei lavoratori – molti di noi hanno lavorato per anni contribuendo al buon funzionamento della stessa, da ultimo anche per tutta la durata dell’emergenza da Covid-19”.