Martedì 21 luglio 2020 - 14:30

Alitalia, De Micheli: il piano non prevede 4mila esuberi

"Mettendo in campo più aerei numero esuberi non è contemplato"

Genova, 21 lug. (askanews) – Per Alitalia “gli esuberi non possono essere 4mila perchè mettendo in campo più aerei il numero degli esuberi non è contemplato”. Lo ha detto la ministra delle infrastrutture Paola De Micheli dopo le indiscrezioni secondo cui sarebbero previsti 4mila esuberi. “Noi contiamo – ha sottolineato – nella progressione di assorbire più personale possibile, anche perchè il piano modulare ci porterà dalla seconda metà del 2022 in poi ad avere molto più lungo raggio”.

“Ho visto un articolo – ha spiegato la ministra – in cui si parlava di 70 aerei e di 4mila esuberi, ma in realtà è un piano è modulare. Credo che sia chiaro a tutti che il trasporto aereo non è ancora ripartito come nel 2019, quando in questo paese transitavano 191 milioni di passeggeri, mentre quest’anno probabilmente arriveremo a un terzo”.

“Il piano – ha aggiunto De Micheli – è costruito sulla base di previsioni delle associazioni internazionali di volo. Secondo le stime i voli aumenteranno nel 2022, per arrivare a oltre 100 aerei nel 2023 quando il traffico aereo tornerà normale. Il piano sarà presentato non appena saranno definiti i dettagli”.