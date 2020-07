Domenica 19 luglio 2020 - 17:39

Ue, Orban: su disputa Italia-Olanda stiamo fermamente con italiani

La spiegazione del premier Ungherese sui 4 nodi del vertice

Roma, 19 lug. (askanews) – Restano quattro dispute aperte al vertice europeo sul piano di rilancio post crisi pandemica. Dopo 3 giorni di negoziati – e in assenza di comunicazioni ufficiali della presidenza del Consiglio Ue sui contenuti delle trattative – il premier dell’Ungheria, Viktor Orban, ha illustrato la sua versione sullo stato delle discussioni, incontrando giornalisti e telecamere a margine dei lavori.

Il primo nodo è “la mole di pacchetto Next Generation Eu, resta una questione aperta. Secondo – ha proseguito Orban – quale deve esser la quota di sovvenzioni (grants) e di prestiti (loans). Alcuni paesi, fondamentalmente l’Olanda, vorrebbero avere un meccanismo che dà loro il controllo su come spendono al Sud. Fondamentalmente è una disputa tra olandesi e italiani e come Ungheria su questo punto sosteniamo fermamente gli italiani”.

Terzo nodo “i rebates” gli sconti ai contributi netti degli “Stati ricchi, un privilegio di cui vorremmo sbrazzarci – ha proseguito Orban -. Perché è un privilegio creato per la Gran Bretagna che ora è uscita. Ma su questo i Paesi ricchi non si muovono di un millimetro, è un problema, anzi potrebbe essere il più grande dei problemi”.

La quarta questione è “lo stato di diritto” su ci è proprio l’Ungheria di Orban ad esser nel mirino. Ma il premier sostiene che “quello che succede è un po’ stano, perché ci sta accordo al 100%”. Il presidente francese Emmanuel Macron “ha detto che è un tema vitale ed è corretto: se uno non vuole accettare lo stato di diritto – ha detto Orban – dovrebbe uscire dall’Ue. Benissimo”. Ma poi sui controlli “vorrebbero un nuovo meccanismo sullo stato di diritto e questo richiede molto tempo. Se si vuole fare noi siamo pronti ma ci vogliono settimane”.

“Questo è dove stiamo. Quanto a chi sono i contendenti: all’angolo rosso gli olandesi. All’angolo blu ci sto io”, ha concluso.