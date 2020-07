Domenica 19 luglio 2020 - 00:05

Il Consiglio Ue sul piano di rilancio riconvocato oggi alle 12

Giornata di muro contro muro

Roma, 18 lug. (askanews) – Dopo una difficile giornata di negoziato al vertice Ue a Bruxelles, con un muro contro muro tra l’Italia, altri Paesi e i cosiddetti “frugali”, Olanda in testa, nonché dopo la sospensione e la ripresa del vertice in serata, la riunione del consiglio europeo è stata riconvocata per domenica 19 luglio, alle 12.

La cena Sabato sera si era tenuta la cena di lavoro dei leader europei, al termine di una seconda giornata di trattative in cui non si sono chiuse le distanze su vari aspetti controversi del piano di rilancio post crisi pandemica Next Generation Eu. Secondo fonti diplomatiche a Bruxelles, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel non ha presentato alla cena una nuova proposta di mediazione, ma solo un “aggiornamento” del “non paper” di oggi. (Nella foto Mark Rutte, il primo ministro olandese).

Nonostante diverse consultazioni e riunioni a gruppi, durante tutto il pomeriggio, permangono divisioni sull’ammontare del piano, la quota di sovvenzioni a fondo perso rispetto ai prestiti e i meccanismi di governance per controllarne l’erogazione.

Se domani persistesse il blocco sui temi chiave allora bisognerà decidere “se vale la pena continuare”. I Paesi del Sud Europa, tra cui Italia, Spagna e Portogallo, quelli più colpiti dalla pandemia, ma anche Francia e Germania, sostengono la proposta della Commissione e della presidenza del Consiglio Ue, che nell’ultima proposta di Michel lasciava il piano totale a 750 miliardi di euro e che prevedeva 450 miliardi in grants, di cui 325 miliardi nel Recovery and Resilience Facility. Ma quattro Paesi sedicenti “frugali” – Austria, Danimarca, Olanda e Svezia – hanno presentato nel pomeriggio di oggi una controproposta in cui chiedono di abbassare drasticamente le sovvenzioni a fondo perso (grants), portandole a 155 miliardi di euro nel Rrf Facility, e di eliminare altri 190 miliardi di euro dal piano generale Next Generation Eu.

