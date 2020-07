Domenica 19 luglio 2020 - 14:33

I nodi del vertice a Bruxelles

Lo scenario che si sta delineando

Roma, 19 lug. (askanews) – Se il presidente del Consiglio europeo Charles Michel non riuscirà a mettere sul tavolo un nuova proposta di compromesso, che cerchi di colmare i divari sui vari nodi rimasti, il vertice europeo sul piano di rilancio post crisi rischia di chiudersi con un insuccesso. Lo affermano fonti diplomatiche citate dal Financial Times, nella terza giornata di trattative in cui permangono divergenze sull’ammontare del Recovery fund, la composizione dei suoi stanziamenti – se sovvenzioni a fondo perso (grants) o prestiti a lungo termine- e i meccanismi di governance per erogarli e controllarli.

In più restano divisioni con l’Ungheria sullo Stato di diritto. Sempre secondo il Ft, fronte delle pressioni dei Paesi sedicenti “frugali”, che vorrebbero tagliare sia i sussidi sia l’ammontare totale del piano, Italia, Spagna e POrtogallo, con l’appoggio di Francia e Germania, avrebbero fissato a 400 miliardi di euro la soglia minima accettabile di sussidi.

Ieri una nuova proposta di Michel aveva già ridotto questa soglia a 450 miliardi, facendo salire a 300 miliardi l’ammontare che verrebbe erogato con prestiti e lasciando così intatto a 750 miliardi di euro il volume totale de piano Next Generation Eu.

