Domenica 19 luglio 2020 - 20:19

Fisco, ancora polemica su mancata proroga scadenze, Misiani: assurdo

Secondo il sottosegretario si rischierebbe "ingorgo fiscale"

Roma, 19 lug. (askanews) – Proseguono le polemiche sulla mancata nuova proroga delle scadenze fiscali. L’ultima protesta, in ordine di tempo, è arrivata da Confcommercio, secondo cui il governo deve “prendere atto” della crisi di liquidità delle imprese e procedere alla proroga “dei versamenti fiscali per saldo 2019 e acconto 2020. Occorre, in altri termini, che si prenda atto di una situazione che, di fatto, vedrà tantissime imprese e tantissimi lavoratori autonomi impossibilitati a procedere ai versamenti nei termini fin qui previsti (20 luglio o 20 agosto con maggiorazione dello 0,4%)”.

Le opposizioni attaccano, ma con un post su Facebook il sottosegretario all’Economia, Antonio Misiani definisce “assurdo strumentalizzare politicamente la questione e fare passare il governo come nemico dei contribuenti” dopo la lunga lista (ch elenca) di misure prese.

Peraltro “spostare anche i versamenti di giugno (già prorogati al 20 luglio) a settembre creerebbe un grande ingorgo fiscale – avverte Misiani – in un periodo nel quale tra l’altro i dati puntuali dei versamenti sono necessari per la stesura dei documenti di programmazione economica e finanziaria del governo”.