Domenica 19 luglio 2020 - 16:04

Confcommercio: rinviare scadenze fiscali, c’è crisi di liquidità

"Per settembre servono poi moratorie più ampie e inclusive"

Roma, 19 lug. (askanews) – Il governo deve “prendere atto” della crisi di liquidità delle imprese e prorogare le scadenze fiscali. Lo afferma la Confcommercio, sottolineando che “abbiamo segnalato nei giorni scorsi quanto siano severi i dati sull’andamento dei consumi: una caduta su base annua, a giugno, del 15% e di quasi il 30% nel complesso del secondo trimestre. Sono dati che rendono chiaro quanto sia difficile la situazione e quanto sia profonda la crisi di fatturato e di liquidità”.

“Rinnoviamo la richiesta al governo – dicono i commercianti – di prorogare le scadenze dei versamenti fiscali per saldo 2019 e acconto 2020. Occorre, in altri termini, che si prenda atto di una situazione che, di fatto, vedrà tantissime imprese e tantissimi lavoratori autonomi impossibilitati a procedere ai versamenti nei termini fin qui previsti (20 luglio o 20 agosto con maggiorazione dello 0,4%)”.

“Bisogna trarne le conseguenze – aggiunge la Confcommercio – intanto riaprendo i termini per i versamenti di saldo e acconto almeno fino al 30 settembre e prevedendo poi, in riferimento alle ulteriori scadenze fiscali di settembre, moratorie fiscali più ampie e inclusive. Se così non fosse, il ‘rischio chiusura’ si rafforzerebbe. E il suo impatto diretto e indiretto sulla finanza pubblica sarebbe ben maggiore di quello derivante dalla proroga delle scadenze fiscali”.