Sabato 18 luglio 2020 - 11:28

Lavoratori spettacolo, governo convoca un tavolo per il 21 luglio

Catalfo e Franceschini insieme per altre iniziative di sostegno

Roma, 18 lug. (askanews) – Tavolo di confronto il 21 luglio tra il governo e le parti sociali per sostenere i lavoratori dello spettacolo. I ministri Nunzia Catalfo (Lavoro) e Dario Franceschini (Beni culturali) hanno convocato per martedì prossimo un tavolo con le categorie di settore e le parti sociali per “mettere in campo ulteriori iniziative di sostegno per i lavoratori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo”.