Sabato 18 luglio 2020 - 12:08

Cosa sta succedendo a Bruxelles

In corso la seconda giornata del Consiglio europeo straordinario

Roma, 18 lug. (askanews) – E’ in corso a Bruxelles la seconda giornata del Consiglio europeo straordinario che sta discutendo del piano Next Generation Eu. Ci sarebbe una nuova proposta di compromesso del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, il quale, secondo la versione europea di “Politico”, avrebbe presentato un nuovo documento che lascia invariato a 750 miliardi l’ammontare totale del piano di rilancio Ue, ma sposta di 50 miliardi di euro il rapporto tra sovvenzioni a fondo perso (grants) a 450 miliardi e prestiti a lungo termine (loans) a 300 miliardi del recovery fund. Inoltre, secondo questo documento, Michel proporrebbe quello che la testata chiama “superfreno di emergenza” sulle tranche di esborso dei fondi di Next generation Eu: in caso di obiezioni un singolo Paese potrà richiedere entro 3 giorni che la questione venga speditamente esaminata dal Consiglio Ue o dall’Ecofin.

La trattativa è in salita, dopo che la giornata di ieri, come spiegato la notte scorsa il premier Giuseppe Conte, si è chiusa con una “fumata nera”. A bloccare il negoziato la posizione dell’Olanda e degli Stati cosiddetti frugali che chiedono precise condizioni per la concessione delle sovvenzioni. “Abbiamo ancora da lavorare – aveva detto Conte, rientrando in albergo dopo la mezzanotte -. Ci sono aspetti tecnici da approfondire e divergenze che non siamo riusciti a superare”. Al termine della giornata di ieri, il presidente del Consiglio aveva presentato una proposta italiana, alternativa a quella del presidente del Consiglio Ue Charles Michel. “Siamo disponibili a entrare nella discussione di qualche dettaglio, ma assolutamente no ad un compromesso che alteri gli equilibri delle istituzioni Ue, e anche l’ammontare (dei finanziamenti, ndr.) e l’equilibrio tra sovvenzioni e prestiti”, la ‘linea rossa’ tracciata da Conte.

Afe/Voz/Int2