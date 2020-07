Venerdì 17 luglio 2020 - 12:22

Ubi Banca, ok soci bresciani a Intesa Sp: ma vogliamo un ritocco

Polotti: altrimenti rischio concreto di restare a cavallo del 50%

Roma, 17 lug. (askanews) – I maggiori azionisti bresciani di Ubi Banca aderiscono all’offerta pubblica di scambio lanciata da Intesa Sanpaolo, ma si aspettano un ritocco dei valori dell’Ops. “Siamo per l’adesione alla proposta di Intesa – afferma il presidente del sindacato azionisti di Ubi, Franco Polotti – il nostro ‘sì’ è dettato dalla storia più che centenaria della banca, o meglio ancora delle banche di origine e dalla loro vicinanza al teritorio”.

“Intesa – spiega Polotti in un’intervista sul Giornale di Brescia – oltre a essere una delle prime banche europee e la prima italiana, è senza dubbio quella alla quale Ubi maggiormente somiglia. Auspichiamo che sia quella che possa meglio recepire e valorizzare buona parte della nostra storia e del nostro Dna”.

“Non posso non pensare – sottolinea il presidente – a un miglioramento dell’offerta. Ribadire 17 azioni di Intesa contro 10 azioni Ubi non basta ai valori odierni di Borsa. Si assumerebbe il rischio concreto di restare a cavallo del 50% e questo non è saggio nè conveniente”.

“Non posso pensare – aggiunge Polotti – che Intesa non abbia a disposizione, per un’operazione di tale importanza e valore, una cifra compatibile con i suoi dati patrimoniali e nello stesso tempo convincente per tutti noi”.