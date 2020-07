Venerdì 17 luglio 2020 - 08:28

Il Governo non ha mai escluso di usare il Mes (lo dice il ministro Gualtieri)

Sul Recovery fund è decisivo un accordo al più presto

Roma, 17 lug. (askanews) – “Il governo non ha mai escluso l’uso della nuova linea di credito dl Mes”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in un’intervista al Corriere della sera.

Sul Recovery Fund aggiunge che “è decisivo chiudere il negoziato al più presto, se possibile già in questo Consiglio europeo. Io sono fiducioso. I dati economici, come ha ricordato Christine Lagarde, ci dicono che una rapida implementazione del programma Next Generation Eu è essenziale per raggiungere una ripresa solida, sostenibile, orientata al futuro e capace di salvaguardare il mercato unico. Su questa posizione, che l’Italia ha sostenuto fin dall’inizio con forza, è maturato un largo consenso il che rappresenta una novità politica di straordinario rilievo”.

