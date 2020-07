Venerdì 17 luglio 2020 - 17:26

Banca Mps, Giuseppe Sica nominato Chief Financial Officer

Assumerà ufficialmente l'incarico dal prossimo 7 settembre

Roma, 17 lug. (askanews) – Monte dei Paschi di Siena ha annunciato la nomina di Giuseppe Sica sarà alla carca di Chief Financial Officer della Banca, a partire dal 7 settembre 2020. Secondo quanto riporta una nota, Sica, 43 anni, è laureato in fisica alla Normale di Pisa e ha sviluppato il suo percorso professionale a livello internazionale, ricoprendo negli anni ruoli di crescente responsabilità all’interno di Morgan Stanley, fino a divenire Managing Director responsabile per le istituzioni finanziarie Italiane.