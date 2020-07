Giovedì 16 luglio 2020 - 00:31

Mediaworld apre a Milano il primo Tech village al mondo

Experience center dedicato all'innovazione con 150 dipendenti

Milano, 16 lug. (askanews) – MediaWorld ha scelto Milano per aprire il primo Tech Village al mondo, un experience center dedicato all’innovazione con la presenza diretta dei principali leader tecnologici internazionali.

L’area, progettata in collaborazione con l’architetto Fabio Novembre, offre a clienti e visitatori un’esperienza immersiva nella tecnologia, con sezioni dedicate a tutti gli ambiti dell’elettronica, 24 “botteghe” tecnologiche gestite dai major brand che completano lo spazio MediaWorld, aree per la formazione, per gli eventi e per l’intrattenimento.

Il Tech Village impiega circa 150 persone ed è parte integrante della strategia evolutiva di MediaWorld che continua a investire sul territorio nazionale con progetti innovativi e concept store all’avanguardia, contribuendo a stimolare il dinamismo nel retail.

All’inaugurazione hanno partecipato il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Presidente della Commissione Attività Produttive, Istruzione della Regione Lombardia, Gianmarco Senna, l’Assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, l’architetto Fabio Novembre e il CEO Italia & Europe Executive VP di MSH Group, Guido Monferrini.

“Siamo molto orgogliosi di inaugurare oggi il Tech Village, un passo importante verso la ripartenza che testimonia la nostra grande connessione con il territorio nazionale e la nostra volontà di continuare a investire portando valore e innovazione nel Paese. Abbiamo ideato e realizzato questo nuovo format, unico al mondo, per combinare perfettamente le tre ragioni principali per il Cliente: bisogno, scoperta, passione. Ci impegniamo tutti i giorni a sviluppare soluzioni in linea con le richieste del mercato, per essere il più vicino possibile a tutti i cittadini che ogni giorno ci danno fiducia e si affidano alla nostra esperienza”, dichiara Guido Monferrini, CEO Italia & Europe Executive VP di MSH Group.

Il progetto è stato pensato come un experience center poliedrico, contemporaneo, innovativo, che risponde alle nuove esigenze d’acquisto. La posizione del Tech Village, all’incrocio tra Viale Certosa e Viale Renato Serra, è baricentrico rispetto allo sviluppo tecnologico della città di Milano.

All’interno lo spazio è stato pensato per riprodurre in chiave moderna la tipica piazza italiana, che presenta sull’esterno il porticato con le “botteghe” più importanti del centro. All’interno della piazza c’è il “mercato” dove si acquista per necessità e al centro della piazza trova spazio l’intrattenimento, che corrisponde alle nostre aree eventi e “scoperta”. “È stato per me un grande piacere poter collaborare con una realtà importante come MediaWorld e portare in vita questo progetto. I miei spazi nascono per far incontrare le persone e il Tech Village permette di vivere la tecnologia in un modo tutto nuovo, più umano e intenso. L’architettura in questo senso è pensata per soddisfare le esigenze dei clienti con diverse tipologie di spazi: il porticato perimetrale con le botteghe tecnologiche per l’approfondimento, il mercato per l’acquisto immediato, e la piazza, il cuore del village, per vivere la magia dell’innovazione e dell’intrattenimento.”, dichiara Fabio Novembre.

Anche il design esterno si combina al nuovo concept, in perfetta armonia con le linee della città di Milano. Il Tech Village si presenta in modo nuovo trasformando l’edificio in un elemento fortemente comunicativo, visibile da tutte le direttrici, aggiungendo anche sul tetto un tocco di verde urbano. Seguendo il flusso delle due arterie principali, la facciata sintetizza il tema della digitalizzazione attraverso l’utilizzo di un rivestimento a effetto pixel nei colori del brand e accoglierà sull’angolo opposto un grande ledwall per parlare alla città.