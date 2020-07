Giovedì 16 luglio 2020 - 15:18

Le misure della Bce per fronteggiare la crisi pandemica

Tassi fermi e ribadisce: pronti a aggiustare tutti gli strumenti

Roma, 16 lug. (askanews) – Conferma dello status quo da parte della Bce: dopo le massicce misure messe in campo contro la crisi pandemica, il Consiglio direttivo ha deciso di mantenere la linea attuale. E così ha confermato a 1.350 miliardi di euro l’ammontare del nuovo programma di acquisti di titoli (Pepp), varato nel marzo scorso (con 750 miliardi di euro) e poi potenziato (a giugno, con altri 600 miliardi) in risposta alla pandemia di Covid.

Come deciso a giugno, queste operazioni proseguiranno almeno fino al giugno 2021 e comunque “finché il Consiglio direttivo non riterrà conclusa la fase critica legata al coronavirus”. Secondo la Bce, il Pepp allenterà ulteriormente l’orientamento generale della politica monetaria, sostenendo le condizioni di finanziamento nell’economia reale, specialmente per le imprese e le famiglie.

Al tempo stesso il direttorio ha deciso di mantenere a zero il tassi di interesse sulle principali operazioni di rifinanziamento, allo 0,25% anche i tassi sulle operazioni marginali e al meno 0,50% i tassi sui depositi parcheggiati dalle banche commerciali.

Le decisioni sono in linea con le attese prevalenti. Ora l’attenzione si sposta sulla conferenza stampa esplicativa della presidente, Christine Lagarde, alle 14 e 30. In particolare si cercherà di capire se questa darà seguito a posizioni potenzialmente problematiche espresse da alcuni esponenti del direttorio, in particolare sull’ipotesi che non sia necessario effettuare il Pepp per l’intero ammontare previsto. Alcuni analisti si attendono che, all’opposto, più avanti questo programma vada ulteriormente espanso.

La Bce, poi, ribadisce di esser pronta a “aggiustare” tutti i suoi interventi, come “appropriato” per assicurare il conseguimento degli obiettivi sulle dinamiche di inflazione. E rivendica che le nuove maxi operazioni di rifinaziamento ultra agevolate alle banche (Tltro III) “hanno registrato livelli di richieste molto elevanti, sostenendo l’erogazione di credito bancario a imprese e famiglie”.

Voz/Int9