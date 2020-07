Mercoledì 15 luglio 2020 - 07:58

Autostrade, escono i Benetton entra lo Stato con Cdp

Dopo la maratona in Cdm trovato l'accordo per la transizione

Roma, 15 lug. (askanews) – L’accordo è stato raggiunto all’alba dopo una riunione durata oltre 6 ore a palazzo Chigi, i Benetton usciranno gradualmente da Autostrade e sarà Cassa depositi e prestiti a sostituirli.

Il Consiglio dei ministri, convocato ieri alle 22, era stato sospeso intorno a mezzanotte per un esame nel dettaglio della nuova proposta arrivata in serata da parte del gruppo che fa capo alla famiglia Benetton per un accordo sulla questione Autostrade.

L’ipotesi prevedeva, secondo quanto si apprende, l’ingresso di Cdp al 51%, lo scorporo e la successiva quotazione di Aspi e cessione della quota in mano ai Benetton.

Una volta terminato l’esame in una riunione ristretta presieduta dal premier Giuseppe Conte, presente il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il Consiglio è stato riaperto per l’illustrazione e la discussione. Ma la nuova proposta per Autostrade della famiglia Benetton è stata ritenuta ancora “non soddisfacente” dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. che ha ribadito la ‘linea dura’: o Aspi accetta entro stasera le condizioni che il governo ha già sottoposto oppure ci sarà la revoca, avrebbe detto, sottolineando che “non si può più tergiversare”.

La svolta è arrivata dopo una serrata trattativa tra le varie anime della maggioranza: Mit, Mef e Cassa depositi e prestiti hanno avuto il mandato di definire i dettagli della transazione che dovrà iniziare entro il mese di luglio e l’uscita graduale dei Benetton.

Cam