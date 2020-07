Martedì 14 luglio 2020 - 02:20

Just eat e Takeaway.com: il nuovo gruppo del food delivery

Raggiungerà 450 mln di persone nel mondo con 155.000 ristoranti

Milano, 13 lug. (askanews) – Just Eat annuncia anche in Italia la fusione con Takeaway.com che ha dato vita al gruppo Just Eat Takeaway.com, leader globale del mercato dell’online food delivery, nonché primo player al di fuori della Cina. L’operazione dà vita ad un player in grado di raggiungere 450 milioni di persone nel mondo, con 155.000 ristoranti partner in totale e 413 milioni di ordini processati. Dal primo luglio inoltre inizierà una fase di transizione verso un rinnovo del logo e dei colori.

In Italia Just Eat ha consegnato 50 milioni di pasti da quando il gruppo è nel nostro Paese (2011), ha raggiunto oltre 2 milioni di clienti attivi e oltre 15.000 ristoranti partner, con una crescita del +30% rispetto al 2019 che aveva già visto una crescita del 33% rispetto al 2018, mentre nei soli mesi di lockdown la richiesta di attivare Just Eat da parte dei ristoranti è aumentata di 5 volte rispetto al periodo pre-Covid. Anche l’espansione territoriale è andata di pari passo, con +25% di espansione della copertura territoriale nel 2019 e +10% fino a maggio di quest’anno, arrivando a 1.200 città e tutte le 107 province italiane con una copertura del 100% dei comuni con più di 50.000 abitanti e il 66% degli italiani (40 milioni) che possono ordinare su Just Eat da almeno un ristorante partner. Durante il periodo di emergenza sanitaria si è registrata una digitalizzazione del servizio di delivery off line, cioè al telefono, in favore delle app, ma anche un incremento sui nuovi clienti dei pagamenti digitali (+36%).

“Il mercato dell’online food delivery quest’anno farà tra i 700 e gli 800 milioni di euro nel nostro Paese e nel 2021 prevediamo che potrà raggiungere il valore di 1 miliardo di euro a livello nazionale con un ulteriore sviluppo nei centri medi e più piccoli, come confermato dall’Osservatorio del Politecnico di Milano. Il potenziale è ancora enorme, basti pensare che in Inghilterra la percentuale del digitale ha superato il 50% mentre in Italia quest’anno si attesterà tra il 20% e il 25%” afferma Daniele Contini, Country Manager di Just Eat in Italia.

Per la ristorazione italiana il servizio è infatti una nuova leva per competere. Secondo i dati di Just Eat si parla di una crescita media dei ristoranti dal 15% al 25%, con picchi e casi specifici di successo che raggiungono fino al +30-40%. Nell’ultimo anno c’è stata anche l’integrazione di un servizio di delivery proprietaria all’interno del proprio modello di business, in precedenza unicamente marketplace. Un nuovo asset che prevede un supporto per quei ristoranti che non svolgono le consegne in autonomia e che in questo modo possono affidarsi al sistema Just Eat con rider che consegnano in modo diretto con la piattaforma. L’apertura del nuovo asset in 23 città Italiane ha permesso nel corso degli ultimi 12 mesi un ulteriore stimolo al mercato, con una crescita dei ristoranti e uno sviluppo maggiore dell’offerta proprio nelle città in cui è stato integrato il servizio di delivery come Cagliari +163% di ristoranti, Rimini +150%, Ferrara +113% o Reggio Emilia +93%, ma anche generando nuove opportunità di lavoro per i rider (oggi oltre 2.000), maggiori opportunità per il mercato della ristorazione in ottica digitalizzazione e volumi, e anche un servizio migliore in termini di varietà e offerta per tutti i clienti.

Il nuovo corso di Just Eat, oggi parte di Just Eat Takeaway.com, prevederà inoltre una ulteriore fase progressiva di transizione che coinvolgerà anche l’app, con una migrazione ad un’unica piattaforma globale (prevista in autunno), nuovi asset per ristoranti e rider e nuovi investimenti marketing in TV.