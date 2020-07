Mercoledì 8 luglio 2020 - 12:28

Silvia Bagliani nuovo amministratore delegato di Mondelez Italia

Milano, 8 lug. (askanews) – Silvia Bagliani è il nuovo amministratore delegato del gruppo Mondelez international in Italia, che ha in portafoglio marchi come Philadelphia, Oro Saiwa e Fattorie Osella tra gli altri.

Nata a Milano, sposata con due figli, laureata in Economia e commercio all’Università Bocconi è approdata nel gruppo 23 anni fa dopo altre esperienze in aziende del largo consumo. Nel corso della sua carriera in azienda ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nazionali e internazionali sia in Italia che all’estero nell’ambito marketing, trade marketing e sales.

Dopo un’esperienza di alcuni anni in Australia, è stata nominata Marketing director globale per il brand Philadelphia nel 2004, passando successivamente a guidare la divisione Grocery italiana. Nel 2011 ha assunto il ruolo di Marketing director Southern Europe della categoria grocery con responsabilità su Italia, Spagna, Portogallo e Grecia, per poi divenire General Manager di Fattorie Osella. Nel 2015 ha assunto la carica di General Manager di Mondelez International Italia e Grecia per la divisione snacks fino a ricoprire a maggio del 2020 la responsabilità di amministratore delegato di tutto il gruppo per entrambe le divisioni.

In questa posizione Silvia Bagliani avrà il compito di guidare e implementare in Italia la strategia globale “Snacking Made Right” e rafforzare in chiave olistica i programmi legati allo snack consapevole e sostenibile. Sotto la sua guida si è ampliato in Italia il programma Harmony, l’iniziativa per l’approvvigionamento di grano sostenibile che punta a coprire il 100% dei marchi di biscotti nell’Unione Europea entro il 2022. Non solo, come ulteriore testimonianza dell’attenzione dell’azienda alle materie prime e all’ambiente, sotto la guida di Silvia Bagliani è stato introdotto nel 2019 ORO Saiwa Classico realizzato con il 100% di grano italiano, proveniente da appezzamenti nelle provincie di Alessandria, Asti, Pavia, Torino e Cuneo nel raggio di 75 chilometri dallo stabilimento Saiwa di Capriata d’Orba.