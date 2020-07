Venerdì 3 luglio 2020 - 16:33

Autostrade, Aspi: in Liguria ispezioni e cantieri a pieno ritmo

"Per rispettare scadenze imposte dal ministero infrastrutture"

Roma, 3 lug. (askanews) – Oltre 1.200 tecnici di Autostrade per l’Italia (Aspi) “stanno lavorando a pieno ritmo per rispettare la scadenza del 10 luglio prescritta a fine maggio dal ministero delle infrastrutture per concludere tutti i controlli sulle gallerie delle autostrade liguri”. Lo afferma la società controllata da Atlantia, la holding della famiglia Benetton.

La decisione di una scadenza al 10 luglio, sottolinea Autostrade per l’Italia, “ha modificato significativamente le modalità di ispezione condivise tra Aspi e il dicastero lo scorso gennaio e ha comportato la necessità di riavviare i controlli sulle 285 gallerie liguri, quando la società ne aveva già monitorate il 95%, portando avanti le attività anche durante tutto il periodo del lockdown”.

“Per ottemperare – aggiunge la società – a quanto disposto dal ministero, Aspi sta gestendo circa 100 cantieri diurni e notturni nel tratto ligure, tra attività di ispezione e manutenzione”.