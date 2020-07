Giovedì 2 luglio 2020 - 12:44

Whirpool, 31 luglio nuovo incontro al Mise su sito Napoli

Sul tavolo business plan di Invitalia

Roma, 2 lug. (askanews) – E’ stato fissato per il 31 luglio un nuovo incontro al ministero dello Sviluppo economico per affrontare il caso Whirlpool. In quell’occasione verrà presentato, si apprende da fonti sindacali presenti all’incontro di oggi al Mise, il business plan di Invitalia per il sito di Napoli.