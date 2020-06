Lunedì 29 giugno 2020 - 21:58

Ok da Mps e Amco: via libera a bad bank

Trasferiti circa 8 miliardi di crediti deteriorati

Roma, 29 giu. (askanews) – Via libera da Mps e Amco al progetto della “bad bank”, ovvero la “scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica da parte di Mps in favore di Amco di un compendio composto da crediti deteriorati, attività fiscali, altre attività, debito finanziario, altre passività e patrimonio netto”. Lo comunica in una nota l’istituto, spiegando che sono circa 8 miliardi i crediti deteriorati che verranno scissi.

Nella nota si precisa che “il progetto è subordinato al verificarsi di una serie di condizioni, prima fra tutte la positiva valutazione da parte della Banca Centrale Europea che dovrà analizzare anche gli impatti e la sostenibilità patrimoniale dell’Operazione per MPS”.

In particolare, l’operazione, comporterà “per MPS un avanzamento nel piano di de-risking: Gross NPE dal 12,4% al 4,3% e Texas ratio da circa 86% a 43% (pro-forma su dati al 31 dicembre 2019); una riduzione di alcuni ratio patrimoniali: CET1 Phase-in dal 14,7% al 13,3%; CET1 Fully Loaded dal 12,7% all’11,1 % (proforma su dati al 31 dicembre 2019); un recupero di redditività grazie al minor costo del credito e al miglioramento del costo del funding”.

AMCO “emetterà nuove azioni con un rapporto di cambio pari a n. 0,4000 azioni di AMCO di nuova emissione per ogni azione di MPS che sarà oggetto di annullamento”.Roma, 29 giu. (askanews