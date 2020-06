Venerdì 19 giugno 2020 - 12:15

Lavoro, -239mila nuovi contratti. Crollano quelli a termine

Il lockdown a marzo pesa sul calo eccezionale del I trimestre

Roma, 19 giu. (askanews) – Il primo trimestre dell’anno è caratterizzato da un “progressivo sensibile rallentamento” della dinamica delle posizioni lavorative, che si aggrava con l’esplosione dell’emergenza sanitaria. Dopo una “sostanziale stabilità” delle posizioni a gennaio e febbraio, con il lockdown a marzo si registra la “progressiva perdita” di posizioni lavorative fino a circa 220mila in meno rispetto alla dinamica dei flussi dei primi tre mesi del 2019. E’ quanto rileva la nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell’occupazione di Istat, ministero del Lavoro, Inps, Inail e Anpal.

A pesare sulla riduzione ha concorso in misura maggiore la contrazione delle nuove attivazioni cui si somma, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, la mancata proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza nel periodo. Se infatti fino alla seconda decade di febbraio l’andamento delle posizioni lavorative a tempo indeterminato e determinato era analogo, a partire dai primi di marzo la forbice tra le due tipologie contrattuali si amplia progressivamente a sfavore delle seconde. Nel complesso, al 31 marzo rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, si riscontra una diminuzione di 239mila attivazioni di rapporto di lavoro dipendente (-44mila a tempo indeterminato e -195mila a termine).

Nei primi tre mesi l’input di lavoro misurato in termini di Ula (unità di lavoro equivalenti a tempo pieno) subisce una “eccezionale diminuzione” sia sotto il profilo congiunturale (-6,9%) che su base annua (-6,4%), come conseguenza della riduzione delle ore lavorate a seguito del sopraggiungere dell’emergenza sanitaria già a partire dall’ultima settimana di febbraio.

L’andamento del quadro occupazionale si è sviluppato in una fase di “forte flessione dei livelli di attività economica”, con il Pil che nell’ultimo trimestre segna una diminuzione congiunturale di -5,3%. L’occupazione risulta in lieve calo rispetto al trimestre precedente e in aumento su base annua. Il tasso di occupazione destagionalizzato è pari al 58,8%, in calo di 0,2 punti in confronto al trimestre precedente.

Vincenzo Sannino