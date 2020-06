Mercoledì 17 giugno 2020 - 20:50

Ex Ilva, ArcelorMittal: ok a ingresso di un socio istituzionale

Morselli: accordi valgono, a Taranto impianto più bello d'Europa

Roma, 17 giu. (askanews) – ArcelorMittal Italia non è contraria all’ingresso di un investitore istituzionale nella compagine societaria dell’ex Ilva di Taranto. Lo ha assicurato l’amministratore delegato Lucia Morselli, secondo cui “gli accordi di marzo sono azioni cui tutto il governo si è rifatto in questi giorni. Anche per noi quegli accordi sono vincolanti e intendiamo rispettarli. In questi accordi abbiamo accettato che nel capitale entri un investitore istituzionale, un lavoro insieme è sicuramente compatibile”.

Sulla possibilità che ArcelorMittal accetti una posizione di minoranza nel capitale, l’ad ha sottolineato che questa ipotesi è “da valutare, non è stata ancora definita. In altri stabilimenti in giro per il mondo ArcelorMittal è presente con una posizione minoritaria. Qualche volta può succedere”.

“Dobbiamo essere tutti orgogliosi di questo impianto – ha aggiunto Morselli parlando dello stabilimento di Taranto durante la registrazione di ‘Porta a porta’ – è l’impianto più bello d’Europa, il più moderno, il più potente, tutti ce lo invidiano. È un privilegio essere a lavorare lì”.