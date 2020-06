Mercoledì 17 giugno 2020 - 18:08

Bonomi: Confindustria non crede in Stato cattivo e privato buono

"Chiediamo solo democrazia moderna con istituzioni efficienti"

Roma, 17 giu. (askanews) – Confindustria “non crede in uno Stato cattivo contrapposto al privato buono”. Lo afferma il presidente degli industriali Carlo Bonomi, secondo cui “ciò che chiediamo è una democrazia moderna con istituzioni efficienti e funzionanti, cioè con una ‘buona’ pubblica amministrazione, come già indicato e chiesto dal governatore” della Banca d’Italia, Ignazio Visco.

“Sul fisco – aggiunge Bonomi in un tweet sugli Stati generali dell’economia – non possiamo operare restando in attesa per oltre 60 mesi in media della regolazione da parte dello Stato dei crediti Iva alle imprese, quando nei paesi concorrenti europei avviene in meno di sei mesi”.

Glv