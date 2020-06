Martedì 16 giugno 2020 - 13:49

Bonomi: impensabile accumulare nuove forme di cassa integrazione

Si sommano ai troppi ed eterogenei strumenti già esistenti

Roma, 16 giu. (askanews) – “E’ impensabile continuare ad accumulare nuove forme di cassa integrazione e di sostegno al reddito sommandole ai troppi ed eterogeni strumenti già esistenti. Col risultato che i fondi sono tardi e lenti nel tradursi in trasferimenti, esattamente come si sono rivelati inadeguati i tempi per il sostegno di liquidità alle imprese”. E’ quanto sottolineato dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nella prefazione, che Askanews è in grado di anticipare, al volume “Italia 2030. Proposte per lo sviluppo”. Il volume verrà portato domani al governo in occasione degli Stati generali dell’economia.