Martedì 16 giugno 2020 - 14:08

Bonomi: il cuneo fiscale è una zavorra per le imprese

Ridurre quota a carico aziende.Fisco italiano "barocco e distorsivo"

Roma, 16 giu. (askanews) – “Prima del virus, in materia di cuneo fiscale, la zavorra per le imprese italiane rispetto a quasi ogni paese concorrente, si era intervenuti giustamente a favore dei redditi dei lavoratori. Ora occorre però pensare subito anche a ridurre la quota a carico delle imprese”. E’ quanto sottolineato dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nella prefazione, che Askanews è in grado di anticipare, al volume “Italia 2030. Proposte per lo sviluppo”. Il volume verrà portato domani al governo in occasione degli Stati generali dell’economia.

“Senza un’orizzonte pluriennale in cui assumere una decisa e coerente strategia di riordino, il fisco italiano resterà sempre più barocco e distorsivo”, ha aggiunto Bonomi.