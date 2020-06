Martedì 16 giugno 2020 - 13:48

Bonomi a governo: nessuno ha ascoltato le esigenze delle imprese

Sbagliato chiedere alle aziende di indebitarsi mentre pagano imposte

Roma, 16 giu. (askanews) – Le misure a favore delle imprese messe in campo dal governo “hanno il grande demerito di essere state decise senza prestare alcun orecchio alle esigenze delle imprese, Non è una grande idea chiedere alle imprese d’indebitarsi mentre devono continuare a pagare le imposte e mentre lo Stato non rende immediatamente disponibili in liquidità pronta cassa gli oltre 50 miliardi di euro di debiti commerciali che deve ai suoi fornitori”. E’ quanto sottolineato dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nella prefazione, che Askanews è in grado di anticipare, al volume “Italia 2030. Proposte per lo sviluppo”. Il volume verrà portato domani al governo in occasione degli Stati generali dell’economia.