Lunedì 15 giugno 2020 - 16:29

Foppapedretti e SSC Napoli scendono in campo insieme

in arrivo la collezione infanzia dedicata alla squadra partenopea

Roma, 15 giu. (askanews) – Due realtà italiane vincenti, che hanno deciso di scendere in campo insieme e di fare squadra per dare vita a una collezione esclusiva di prodotti per la prima infanzia, disponibile a partire da luglio. Due storie con radici lontane, unite per prendersi cura della storia più importante: i bambini.

Foppapedretti e SSC Napoli hanno così unito esperienza e passione per dare vita a un progetto dedicato ai tanti tifosi della squadra calcistica partenopea: una linea di prodotti per la cura di neonati e bambini. Una collezione all’insegna dell’azzurro, colore che caratterizza il Napoli e che, per questa linea esclusiva, veste alcuni tra i best seller Foppapedretti.

Ecco allora alcune soluzioni personalizzate per le passeggiate: il sistema combinato UP3, che include carrozzina, passeggino e seggiolino auto, insieme a una pratica borsa per il cambio del neonato; il pratico e maneggevole passeggino compatto Hurrà, adatto fin dalla nascita, sempre ispirato alla squadra del cuore. Viaggi in auto in tutta sicurezza con il seggiolino auto Re-Klino, con schienale reclinabile e protezioni laterali per bambini dai 9 ai 36 kg di peso. E per la pappa il comodo seggiolone Meeting, regolabile in altezza e con schienale reclinabile, che recentemente ha ottenuto da Altrocunsumo il prestigioso riconoscimento “Qualità Ottima”.

“Quando ci è stato proposto questo progetto, abbiamo subito deciso di accettare la sfida – spiega Luciano Bonetti, presidente di Foppapedretti -: perché fare squadra è da sempre fondamentale per noi, e una partnership tra due storie italiane di successo non può che essere vincente. Siamo un marchio italiano, con una storia di oltre 70 anni, molto presente nelle case degli italiani grazie a prodotti utili, funzionali e durevoli nel tempo. Ci è sembrato naturale unire la nostra esperienza nei prodotti per la prima infanzia con la passione e il calore che una squadra calcistica come il Napoli da sempre rappresenta”.