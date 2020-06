Domenica 14 giugno 2020 - 14:26

L’opposizione incalza il governo Conte sul Mes

Lo staff di Di Maio smentisce la Repubblica

Roma, 14 giu. (askanews) – L’opposizione, che si è rifiutata di partecipare agli Stati generali sull’economia in corso a Villa Pamphili, incalza il governo Conte sul Mes. Oggi il quotidiano la Repubblica riporta la notizia che Conte sarebbe pronto a richiedere il Mes (il Fondo salva stati) in luglio insieme a Spagna e Portogallo, con l’assenso di massima del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Lo staff di Di Maio ha prontamente smentito la ricostruzione di Repubblica, definendola destituita “di ogni fondamento”. Ma la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, chiede a Conte di “sciogliere la riserva” sul ricorso dell’Italia al Fondo salva-Stati. “Dopo aver scomodato i vertici dell’Unione Europea e della Bce, per i suoi Stati generali, Conte dovrebbe almeno chiarire se intende usare o no i fondi del Mes (36 miliardi). Anzi, sarebbe opportuno che lo facesse mercoledì in Parlamento”.

“Anche perchè – ha aggiunto Bernini – non c’è certo bisogno di attendere gli input europei per sapere che servono investimenti strategici per migliorare il nostro sistema sanitario, garantire continuità nella prestazione dei servizi di assistenza o sostenere in modo più efficace il lavoro di medici e infermieri.

Come giustamente sostiene la federazione dei medici ospedalieri, Mes o non Mes siamo all’ultima chiamata per recuperare il nostro servizio sanitario. Io non cambio idea: il Mes serve eccome”.

Agli Stati generali dell’economia, ha dichiarato a sua volta il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, “dopo mesi di false promesse Conte getta la maschera e sembra pronto a chiedere l’attivazione del Mes a luglio”. Romeo ha quindi sottolineato che “il presidente del Consiglio aveva garantito che non l’avrebbe mai fatto. I Cinquestelle ora cosa faranno?”.

“Ci hanno purtroppo dimostrato – aggiunge Romeo – di essere disposti a tutto pur di mantenere salda la poltrona. Ci auguriamo che almeno sul Mes non tradiscano ancora una volta gli interessi degli italiani. La ricetta della Lega è chiara, semplice e immediata: no all’attivazione del Mes, sì all’emissione subito di ulteriori buoni del Tesoro garantiti dalla Bce”.

