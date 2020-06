Giovedì 11 giugno 2020 - 22:35

Soundreef: bene il provvedimento Franceschini per lo spettacolo

Il Ceo Davide D'Atri: "C'è un'importante esigenza di liquidità"

Roma, 11 giu. (askanews) – Soundreef, società che si occupa della gestione dei diritti d’autore, accoglie con favore il provvedimento adottato oggi dal ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo Dario Franceschini, con il quale vengono destinati ulteriori 6,8 milioni di euro a sostegno delle realtà del mondo dello spettacolo che non hanno ricevuto contributi provenienti dal Fus nel 2019.

“Dall’inizio dell’emergenza Covid – ha commentato in una nota Davide d’Atri, Ceo di Soundreef -, il nostro settore ha registrato una perdita di fatturato dal 30% al 100% dipendentemente dal segmento. Riteniamo quindi che le misure adottate oggi con il Decreto firmato dal ministro Franceschini costituiscano un passo ulteriore volto a dare respiro al settore della musica e dello spettacolo”.

“Dobbiamo continuare a fornire risposte concrete alle numerose realtà che operano nei settori della musica. C’è un’esigenza di liquidità importante”, ha concluso d’Atri.