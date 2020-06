Martedì 9 giugno 2020 - 16:49

L’Antitrust: l’operazione Intesa-Ubi non è autorizzabile

La banca guidata da Carlo Messina rafforzerebbe la sua posizione dominante in molti mercati

Milano, 9 giu. (askanews) – Secondo l’Antitrust l’operazione di concentrazione tra Intesa Sanpaolo e Ubi “non è allo stato degli atti suscettibile di essere autorizzata”. E’ quanto si legge dalle risultanze istruttorie dell’Authority nell’ambito dell’Ops (Offerta pubblica di sottoscrizione) lanciata da Intesa sulla banca guidata da Victor Massiah.

“Alla luce delle considerazioni svolte – spiega l’Antitrust – si ritiene che l’operazione di concentrazione sia idonea a produrre la costituzione o il rafforzamento della posizione dominante di Intesa in numerosi mercati, riducendo in maniera sostanziale e durevole la concorrenza sui medesimi mercati, in ragione dell’elevata quota di mercato e livello di concentrazione raggiunta, accompagnati da una distanza significativa dal secondo operatore di ciascun area e in considerazione della capacità ‘disciplinante’ di Ubi nei confronti delle banche maggiori”. Neanche l’accordo annunciato da Intesa con Bper sulla cessione di alcune filiali è comunque “idoneo” a prevenire l’insorgere di eventuali posizioni dominanti, spiega l’Antitrust.

rar/sam