Lunedì 8 giugno 2020 - 19:18

Austrian Airlines, salvataggio con 150 milioni euro dal governo

Pacchetto di aiuti da 600 milioni, sostegno anche da Lufthansa

Roma, 8 giu. (askanews) – Aiuti di Stato per 150 milioni di euro a favore di Austrian Airlines per affrontare la crisi del coronavirus. Il governo austriaco, Lufthansa e Austrian Airlines hanno raggiunto un accordo di massima su un pacchetto di salvataggio da 600 milioni per la compagnia aerea. Dal gruppo Lufthansa saranno messi a disposizione 150 milioni come conferimento di capitale proprio, mentre 300 milioni arriveranno da prestiti bancari da rimborsare entro il 2026.

Gli aiuti finanziari “sono finalizzati a sostenere e salvaguardare in maniera sostenibile e a lungo termine Vienna come hub e, di conseguenza, i collegamenti aerei verso l’Europa centrale e orientale (Cee) e le destinazioni a lungo raggio”. Secondo le Camere dell’economia austriache, 2,7 miliardi di euro in creazione di valore interno, 17.500 posti di lavoro e un miliardo di euro in tasse e imposte sono collegati ad Austrian Airlines e al suo hub di Vienna.

La Repubblica austriaca contribuirà con 150 milioni di euro di sostegno finanziario per coprire le perdite subite per la crisi del Covid-19. In cambio, il governo austriaco “ha ricevuto impegni a lungo termine e vincolanti nei confronti dell’hub di Vienna, legati a rigorosi requisiti ecologici”. L’intero pacchetto di finanziamenti dipende dagli aiuti di Stato per Lufthansa in Germania, dall’approvazione di tutti gli organi societari e dal consenso della commissione Ue.

“Austrian Airlines – sottolinea l’amministratore delegato del gruppo Lufthansa, Carsten Spohr – è stata ed è una parte fondamentale della strategia multi-hub perseguita dal gruppo. Grazie a questo pacchetto di salvataggio, in combinazione con le migliori condizioni dei partner del sistema aeronautico austriaco, crediamo di poter ricostruire l’hub di Vienna dopo la crisi e di collegare l’Austria con importanti destinazioni in Europa e nel mondo”.

Glv