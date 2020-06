Mercoledì 3 giugno 2020 - 10:53

Il boom degli inattivi fa crollare ad aprile la disoccupazione (Istat)

Il tasso scende al 6,3%

Roma, 3 giu. (askanews) – Ad aprile il tasso di disoccupazione crolla al 6,3% ed aumenta vertiginosamente il numero degli inattivi che sale di 746mila unità. E’ la stima preliminare diffusa dall’Istat. Le persone in cerca di lavoro (-23,9% pari a -484mila unità) diminuiscono maggiormente tra le donne (-30,6%, pari a -305mila unità) rispetto agli uomini (-17,4%, pari a -179mila), con un calo in tutte le classi di età.

Il tasso di disoccupazione scende al 6,3% (-1,7 punti) e, tra i giovani, al 20,3% (-6,2 punti). Generalizzata anche la crescita del numero di inattivi (+5,4%, pari a +746mila unità): +5% tra le donne (pari a +438mila unità) e +6% tra gli uomini (pari a +307mila). Il tasso di inattività si attesta al 38,1% (+2 punti).

Le persone in cerca di lavoro calano in misura consistente anche nell’arco dei dodici mesi (-41,9%, pari a 1 milione 112mila unità), mentre aumentano gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+11,1%, pari a +1 milione 462mila). Il tasso di disoccupazione in soli due mesi diminuisce di quasi tre punti percentuali e quello di inattività aumenta in misura analoga.

Aer