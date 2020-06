Mercoledì 3 giugno 2020 - 10:07

Francesco Caio nuovo senior advisor di Gimme5

soluzione digitale per la gestione del risparmio

Milano, 3 giu. (askanews) – Francesco Caio è il nuovo Senior Advisor di Gimme5, soluzione digitale, nata nel 2013 da un’iniziativa di AcomeA Sgr, per la gestione del risparmio che permette di accedere agli investimenti via app anche con piccole somme. L’accordo prevede una collaborazione tra Gimme5 e Caio, che contribuirà, spiega la società, alla ulteriore crescita della piattaforma sul mercato italiano ed europeo, attraverso la ricerca delle migliori opportunità di sviluppo e valorizzazione, in particolare nel segmento B2B2C.

“La digitalizzazione dei servizi finanziari è in forte accelerazione ed è diventata elemento centrale di ogni offerta competitiva”, ha commentato Caio. “In questo contesto sono rimasto molto colpito dalle potenzialità di sviluppo di Gimme5, sia nel segmento retail che wholesale. È una piattaforma che offre a individui e famiglie uno strumento per avvicinarsi al risparmio in modo consapevole, semplice e innovativo, e, allo stesso tempo, offre a banche ed intermediari finanziari un’efficace possibilità di arricchire rapidamente, in totale sicurezza e conformità alla normativa, la propria offerta di servizi di risparmio. Sono caratteristiche che hanno il potenziale per fare di Gimme5 uno dei punti di riferimento per l’industria del risparmio gestito in Italia e in Europa”.